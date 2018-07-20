Співачка Луна показала себе у красивому купальнику

Поки Луна відпочиває, її новий альбом "зводиться і мастериться".

Христина Бардаш, відома як Луна, розповіла про те, що готується до виходу новий альбом. Також вона повідомила, що зараз відпочиває, і показала спокусливе фото в купальнику.

"Я знаю, що всім цікаво, як там альбом... Так от, альбом зводиться і мастериться! А я на відпочинку", - йдеться в повідомленні на сторінці співачки в Facebook.

Як повідомляв УНІАН, раніше екс-учасник проекту "Гриби", продюсер Юрій Бардаш публічно заявив про невірність Луни. Вона відповіла, що не тримає на нього зла, і зустріла кохання свого життя.