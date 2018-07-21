"Стала на Фантомаса схожа": користувачі Instagram розкритикували нове фото Ані Лорак

Користувачі відзначають, що Лорак виглядає вже не так свіжо, і звинувачують співачку в надмірному захопленні пластичними операціями.

Публікація від Ані Лорак (@anilorak) 19 Лип 2018 в 1:39 PDT

Ані Лорак, яка регулярно виступає в Росії, знову натрапила на шквал критики, опублікувавши нове фото з музичного фестивалю в Юрмалі.

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Співачка виклала в Instagram фото у своєму концертному костюмі, однак оцінили стиль співачки далеко не всі. Користувачі відзначають, що Лорак виглядає вже не так свіжо, і звинувачують співачку в надмірному захопленні пластичними операціями.

"Дуже її любила, але з пластикою і тд перебір. Стала на Фантомаса схожа", "Вульгарний макіяж! Занадто зухвало!", "Час нікого не жаліє. Яка вона стара стала, незважаючи на її дорогі процедури по омолодженню і все таке, все одно стара", "Гномиха стара і страшна!", - пишуть у коментарях користувачі.

Як повідомляв УНІАН, раніше Ані Лорак похвалилася фото з улюбленим співаком Путіна.