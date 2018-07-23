"Та кому ти потрібна?": Лобода опублікувала нове фото й поділилася під ним одкровеннями, але нарвалася на критику

Світлана Лобода опублікувала пост, в якому написала, що вирішила працювати не на знос.

Українська співачка Світлана Лобода, яка активно виступає у Росії, поділилася в мережі новим фото, яким захопилися багато користувачів.

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У підписі під знімком на своїй сторінці в Instagram вона написала, що вирішила працювати багато, але не на знос. "Тому що життя - це не механізм, в якому можна міняти гвинтики... І матір моїм дітям ніхто не замінить", - поділилася артистка своїми думками з передплатниками.

Багато хто у коментарях під фото написав, що це - мудрі слова люблячої матері. Але деякі користувачі розкритикували Лободу: "Менше треба гастролювати Росією", "Невже зрозуміла?", "Так кому ти потрібен зі своїм зносом?".

Раніше українська співачка Світлана Лобода, яка нещодавно стала мамою вдруге, опублікувала пляжне фото.