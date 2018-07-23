Українська співачка, яка втекла до Росії, похвалилася фото з Києва

Артистка приїхала до Києва на кілька днів.

Опальна українська співачка, колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Анна Седокова, яка проживає і працює у РФ, похвалилася візитом до Києва.

Читайте такожЕкс-чоловік Анни Сєдокової вимагатиме з неї аліменти на шестирічну доньку

Артистка опублікувала знімок зі столиці України, біля Миколаївського костелу, в Instagram.

Судячи з усього, артистка приїхала до Києва на кілька днів. Нещодавно Седокова опублікувала знімок, на якому зображена на одній з вулиць міста із сином.

Раніше колишня солістка гурту ВІА "Гра" Анна Седокова нарвалася на шквал критики за надто відверту фотографію. Дописники у пух і прах "рознесли" фігуру співачки.