Українська співачка, яка втекла до Росії, похвалилася фото з Києва

10:47, 23 липня 2018
Суспільство
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Сєдокова в Києві / фото instagram.com/annasedokova

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Артистка опублікувала знімок зі столиці України, біля Миколаївського костелу, в Instagram.

Судячи з усього, артистка приїхала до Києва на кілька днів. Нещодавно Седокова опублікувала знімок, на якому зображена на одній з вулиць міста із сином.

Раніше колишня солістка гурту ВІА "Гра" Анна Седокова нарвалася на шквал критики за надто відверту фотографію. Дописники у пух і прах "рознесли" фігуру співачки.

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Теги: #Київ#фото#Сєдокова у Москві