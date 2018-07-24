Борщ і вівсянка: названо причину масового отруєння дітей у таборі в Донецькій області

Всім дітям, які отруїлися, облдержадміністрації нададуть безкоштовні путівки в інші бази відпочинку.

Борщ, вівсянка і брудні руки кухаря – причина масового отруєння дітей у літньому таборі на Донеччині.

Про це заявили в Донецькому обласному лабораторному центрі. Експерти стверджують, що дітей заразили гострою дизентерією Зонне, передає "Радіо Свобода".

Тим часом практично всіх юних пацієнтів вже виписали з лікарень області. А ось чиновники обіцяють провести масові перевірки всіх літніх оздоровчих таборів.

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Дизентерія Зонне, кажуть фахівці, передається тільки від людини до людини. Найімовірніше, розповідають у лабораторії, працівники їдальні, які хворіють на дизентерію, брудними руками розкладали їжу дітям.

"Дизентерія дітям дійшла з борщу по-українськи, який був приготований, і з вівсяної каші. Джерелом захворювання стала працівниця харчоблоку, яка була носієм. Тобто, у неї не було клінічних проявів, а збудник в ній присутній. Через те, що на підприємстві було безліч санітарних порушень, стало можливим зараження їжі, яку давали дітям", – розповідає завідувач відділення епідеміологічних досліджень Донецького обласного лабораторного центру Вікторія Бочко.

Зараз ступінь вини працівників дитячого оздоровчого табору з'ясовують слідчі, а чиновники обіцяють масштабні перевірки у всіх дитячих таборах вже цього тижня. Всім дітям, які отруїлися, облдержадміністрації нададуть безкоштовні путівки в інші бази відпочинку.

Як повідомляв УНІАН, у лікарнях наразі залишаються чотири людини з дитячого табору «Орлятко», розташованого в Донецькій області.