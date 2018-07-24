"Персик!": Настя Каменських вразила шанувальників новим ніжним образом (фото)

09:14, 24 липня 2018
Суспільство
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Каменських постала в новому образі / фото instagram.com/kamenskux

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Співачка показала в Instagram фото, на якому позує в ніжному образі: із зачесаним назад кучерявим волоссям та орхідеєю в ньому. Також Каменських підкреслила фігуру леопардовою спідницею-олівцем.

"Красуня", "Розкішна", "Персик!", "Страшненька стала", - пишуть у коментарях під знімком.

Раніше Каменських опублікувала фото, на якому позує в нижній білизні і прозорих колготках. Виконавиця виступила в Юрмалі.

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Теги: #фото#Настя Каменських