"Персик!": Настя Каменських вразила шанувальників новим ніжним образом (фото)
09:14, 24 липня 2018Суспільство
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Фото Насті Каменських зібрало понад 50 тисяч лайків.
Каменських постала в новому образі / фото instagram.com/kamenskux
Українська поп-співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, потішила фанатів новим фото.
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Співачка показала в Instagram фото, на якому позує в ніжному образі: із зачесаним назад кучерявим волоссям та орхідеєю в ньому. Також Каменських підкреслила фігуру леопардовою спідницею-олівцем.
"Красуня", "Розкішна", "Персик!", "Страшненька стала", - пишуть у коментарях під знімком.
Раніше Каменських опублікувала фото, на якому позує в нижній білизні і прозорих колготках. Виконавиця виступила в Юрмалі.
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