"Персик!": Настя Каменських вразила шанувальників новим ніжним образом (фото)

Фото Насті Каменських зібрало понад 50 тисяч лайків.

Українська поп-співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, потішила фанатів новим фото.

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Співачка показала в Instagram фото, на якому позує в ніжному образі: із зачесаним назад кучерявим волоссям та орхідеєю в ньому. Також Каменських підкреслила фігуру леопардовою спідницею-олівцем.

"Красуня", "Розкішна", "Персик!", "Страшненька стала", - пишуть у коментарях під знімком.

Раніше Каменських опублікувала фото, на якому позує в нижній білизні і прозорих колготках. Виконавиця виступила в Юрмалі.