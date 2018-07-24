З'явилися подробиці трагедії на Одещині: ціла родина отруїлася грибами, мати й син померли

Лікарі розповіли, що родина згаяла час, вчасно не викликавши "швидку".

На Одещині батьки та п'ятеро дітей отруїлися грибами. Вагітна жінка та одна дитина померли.

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Двоє дітей перебувають нині в обласній лікарні Одеси, ще двоє - в київському "Охматдиті", усі в реанімації, йдеться у сюжеті ТСН.

Медики розповідають: родина втратила дорогоцінний час, тому й сталася трагедія. Фахівці вже провели експертизу - таке важке отруєння спричинила бліда поганка - найотруйніший гриб у світі.

Раніше у Житомирі 4-річна дівчинка Злата знайшла на території дитячого садка гриби та з’їла їх. Так стверджує матір, якій довелося кликати медиків для порятунку доньки.