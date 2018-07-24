З'явилися подробиці трагедії на Одещині: ціла родина отруїлася грибами, мати й син померли
10:07, 24 липня 2018Суспільство
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Лікарі розповіли, що родина згаяла час, вчасно не викликавши "швидку".
Отруєння цілої родини на Одещині спричинила бліда поганка
На Одещині батьки та п'ятеро дітей отруїлися грибами. Вагітна жінка та одна дитина померли.
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Двоє дітей перебувають нині в обласній лікарні Одеси, ще двоє - в київському "Охматдиті", усі в реанімації, йдеться у сюжеті ТСН.
Медики розповідають: родина втратила дорогоцінний час, тому й сталася трагедія. Фахівці вже провели експертизу - таке важке отруєння спричинила бліда поганка - найотруйніший гриб у світі.
Раніше у Житомирі 4-річна дівчинка Злата знайшла на території дитячого садка гриби та з’їла їх. Так стверджує матір, якій довелося кликати медиків для порятунку доньки.
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