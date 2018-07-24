"О Боже, що ти із собою зробила": Ані Лорак відповіла на критику у соцмережах

Ані Лорак, яка активно виступає в Росії, пояснила, як вона ставиться до критики в мережі.

Опальна українська співачка Ані Лорак, яка активно виступає в Росії, розповіла, як вона ставиться до негативу в соцмережах, які вона веде сама.

"Це все гра", - поділилася вона в інтерв'ю порталу Maincream.

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"Під одним і тим же знімком мені можуть написати "яка ти красуня" і "о Боже, що ти із собою зробила". І ті, й інші люди до мене небайдужі", - каже Ані Лорак.

Співачка стверджує, що вона вдячна коментаторам, адже вони її популяризують. "Те, що я викликаю у них різні почуття, - прекрасно саме по собі. Насправді я люблю всіх людей. Навіщо ображатися і витрачати своє життя на злість?", - додала зірка.

Як повідомляв УНІАН, раніше Ані Лорак звинуватили в надмірному захопленні пластикою і порадили "зав'язувати" з ботоксом.