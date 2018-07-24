Дружина російського банкіра: стало відомо, з ким цілувалася Лобода у новому кліпі (відео)

Героїнею кліпу виявилася власниця елітного ресторану, прихильниця сучасного мистецтва і молода російська актриса — Юлія Козова.

У новому кліпі SuperStar українська співачка Світлана Лобода показала жаркий поцілунок з дівчиною. Журналісти з'ясували, ким є загадкова незнайомка.

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Як повідомляє видання Super, героїнею кліпу виявилася власниця елітного ресторану на Ніколіній горі, прихильниця сучасного мистецтва і росіяська актриса — Юлія Козова. Юлія — мати трьох дітей.

Її чоловік, банкір Артем Козовій — син "вугільного короля" Геннадія Козового, що входить в список найбагатших людей Росії за версією Forbes. Як з'ясувалося, Юлія давно захоплювалася творчістю Лободи і, познайомившись і потоваришувавши з нею в спільній компанії, висловила бажання знятися в її кліпі.

Як повідомляв УНІАН, Лобода опублікувала тізер до свого останнього хіта SuperStar, ролик являє собою нарізку різних сцен кліпу.