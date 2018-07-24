Засумувала за Москвою: опальна українська співачка похвалилася поїздкою до РФ (фото)

Раніше співачка поскаржилася, що не змогла виїхати з Києва через проблеми з квитками.

Опальна українська співачка, екс-учасниця гурту "ВІА Гра" Анна Седокова, яка проживає і працює в Росії, погостювала у Києві й знову вирушила в Москву.

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Про це вона повідомила у своєму Instagram, опублікувавши фото з поїзда і вказавши геолокацію - Брянська область. "Подорож йде нормально", - пише артистка.

Раніше екс-"віагра" Анна Седокова, яка співає в Росії, поскаржилася, що не змогла спокійно виїхати з України до Росії. У співачки виникли проблеми з квитками.