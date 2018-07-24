Самогубство засновниці Femen у Парижі: подруга розповіла, що вона писала антирелігійні ікони та посварилася з бойфрендом

Шачко, яка назвала паризьку богему "фейком" і убила себе, писала антирелігійні ікони та виставляла їх у галереях, а незадовго до самогубства посварилася з хлопцем.

Співзасновницю Femen Оксану Шачко знайшли повішеною у квартирі її бойфренд Ніколо та подруга Марія Сільченко. У останній вечір, коли її бачили живою, Оксана була веселою, відвідала вечірку зі своїм хлопцем та посварилася з ним.

Сільченко поспілкувалась з ТСН телефоном. "Востаннє ми говорили з нею у ніч з п'ятниці на суботу якраз перед тим, як вона зникла. Ми переписувались допізна, вона була дуже веселою, ми збирались піти на якусь вечірку. Але потім я сказала, що захворіла і мабуть не піду. Тоді вона сказала – добре, тоді я завтра зайду і принесу тобі чарівні ліки і все буде добре. Ми полистувались трохи, вона була на вечірці із своїм хлопцем, і після цього вони посварились, і вона пішла додому. Відтоді зникла. Ми шукали її всі вихідні. Ніколо, її хлопець, ввечері в суботу мені зателефонував, бо знав, що в нас була запланована зустріч на суботу. На неділю в неї теж були плани – вона мала зустрітись з іще одним нашим другом і забрати в нього ліжко, оскільки в її квартирі ліжка не було. І вона до мене не прийшла, ми захвилювались. В понеділок вирішили з Ніколо ще раз до неї приїхати. Зламали двері – і знайшли її", - розповіла Марія.

За словами подруги, у Парижі Шачко займалась художньою діяльністю – писала антирелігійні ікони та виставляла їх в галереях, а також навчалась у відомій художній школі. Втім, каже подруга, Шачко переживала постійні фінансові проблеми – грошей не вистачало, часто жила у друзів, а близько місяця тому переїхала до соціального житла, яке їй надали, на ближніх околицях Парижа. У цій квартирі її і знайшли.

"Вона була у шафі. Коли Ніколо її побачив, випхав мене з квартири, щоб я її не бачила. Шафа була в неї величезна, як ціла кімнатка-комора", - ділиться Сільченко.

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Подруга каже, що в Оксани давно був пригнічений стан. Їй було важко жити в Парижі. Вона важко переживала те, що з заснованого нею руху Femen її викинули і не зважали на її незгоду з тим, що стали робити активістки. Своє художнє середовище вона вважала лицемірним, на її душевні страждання накладались і проблеми побутові.

"Париж її вбив тим, що з її бурхливою енергією дуже важко було тут жити. Ходити по вернісажах, спілкуватись з галеристами і видавати з себе того, ким вона не є – це її вбило. Вона вважала все несправжнім, фейковим, що люди постійно вдають з себе щось, а вона була чесною, справжньою, з дуже сильною енергією, яку вона ніяк не могла спрямовувати і реалізовувати так, як їй будо необхідно. Було багато причин: вона була в статусі біженця, не бачила маму від часу виїзду, не могла приїхати до України. Не могла реалізувати себе в політичній площині, робити якихось заяв через свій статус. Вона думала, що в 30 років буде жити краще, а в результаті – жила в злиднях, ніколи не було грошей, з житлом постійні проблеми. Їй було дуже важко", - каже подруга загиблої.

Марія не пов'язує самогубство подруги зі сваркою з хлопцем. Каже, вони дуже любили одне одного і він завжди підтримував Оксану.

"Вона точно пішла з життя не через їхню сварку. Їй було важко у Парижі. Хоча вона завжди була з нами і була позитивною, і всіх підтримувала. А про себе подбати не змогла. Він (Ніколо, хлопець Оксани – ред.) плаче і винить себе – якби я її не відпустив, якби поїхав з нею, якби не розставались того вечора", - впевнена Марія.

Як повідомляв УНІАН, Оксана Шачко скоїла самогубство у Парижі, де жила та мала політичний притулок від 2013 року. Її тіло виявили 23 липня у її помешканні на третій день після самогубства. Після закінчення участі у акціях руху Femen, дівчина стала митцем - її роботи виставлялись у арт-просторах Франції. Оксана спеціалізувалась на атеїстичному іконописі.