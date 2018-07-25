39-річна Ані Лорак показала обличчя без "тонни" макіяжу (фото)

У коментарях під фото фани захопилися зовнішнім виглядом Ані Лорак.

Опальна українська співачка Ані Лорак поділилася з дописниками новим фото. Воно, судячи з коментарів, їм сподобалося.

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Знімок артистка опублікувала у своєму Instagram. На ньому вона зображена без яскравого макіяжу, яким співачка так часто грішить, її волосся зібране в пучок.

"Красуня", "Розкішна", "Обожнюю ваші брови, очі", "Без макіяжу краще", - пишуть у коментарях під фото.

Раніше Ані Лорак поділилася з дописниками новим фото. Але багатьом воно не сподобалося: одні розкритикували волосся співачки, інші - губи, а треті помітили зморшки біля зірки.