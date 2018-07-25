КМДА попереджує, що по Києву в найближчі години вдарить нова грозова злива

19:13, 25 липня 2018
Суспільство
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Ілюстрація / REUTERS

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Про це заявили у прес-службі КМДА.

"У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 25 липня у Києві очікується сильний дощ, шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Відповідне попередження адміністрація опублікувала о 18 годині дня. Там також зазначили, що внаслідок нової зливи можливе підтоплення.

Нагадаємо, у середу 25 липня Києвом пройшла потужна злива, яка затопила дороги та підземні переходи. Негода пошкодила і контактні мережі транспорту. У "Київпастрансі" оголосили оперативне положення та тимчасово скасували низку маршрутів. 

У мережі кияни активно публікують фото та відео затоплених доріг, а також висміюють перетворення Києва на Венецію внаслідок сильного дощу.

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Теги: #потоп#злива у Києві