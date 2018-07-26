У Кривому Розі поліція відкрила провадження проти лікарів через смерть у лікарні учасника АТО

Провадження відкрите за частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником).

У Кривому Розі через смерть у лікарні учасника бойових дій на Донбасі Володимира Близнюка поліція відкрила кримінальне провадження проти лікарів.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Криворізьке відділення поліції.

"Провадження відкрите за частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником). У поліції не коментують хід розслідування", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що 24 липня в Кривому Розі активісти та друзі Володимира Близнюка відвідали міську лікарню №16, вимагаючи від керівництва пояснень щодо лікування бійця в цій медустанові, а також вибачень родині за заяви, зроблені після його смерті. Тоді керівництво лікарні припускало, що військовий міг бути ін’єкційним наркоманом.

Як повідомляв УНІАН, пізніше у лікарні заявили, що судово-медичний розтин, здійснений 10 липня, повністю підтвердив діагноз, поставлений бійцеві в лікарні. З етичних міркувань журналісти не оприлюднили вказаний діагноз, але про наркозалежність не йдеться.

Нагадаємо, 8 липня у Кривому Розі в 16-й лікарні помер демобілізований боєць АТО Володимир Близнюк. До демобілізації він воював у складі 17-ї танкової бригади.

Перебуваючи в лікарні, АТОшник оголошував голодування, стверджуючи, що в медустанові його не забезпечують необхідними ліками. "Горіть у пеклі!" - написав він у листі до в. о. глави МОЗ та головного лікаря.

Медики назвали цю заяву провокацією, а боєць отримав все необхідне.