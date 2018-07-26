Святкування річниці хрещення Київської Русі: де і коли в Києві відбудеться хресна хода

27-28 липня у столиці відбудуться молебні та хресні ходи парафіян Української православної церкви Київського патріархату, а також адептів УПЦ Московського Патріархату.

27-28 липня віруючі українці відзначають 1030-річчя хрещення Київської Русі. Так, на центральних вулицях столиці на честь свята пройдуть молебні та хресні ходи. Для цього частково перекриють рух транспорту 24, 27 і 28 липня.

Згідно з указом президента України від 8 серпня 2017 "Про заходи з підготовки та відзначення 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України" підготовлено ряд заходів та молебні, пише Znaj.ua.

Варто відзначити, що крім урочистих молебнів, у всіх районах Києва відбудуться святкові акції, які торкнуться навчальних та науковиї закладів. До того ж 27-28 липня у столиці відбудуться молебні та хресні ходи парафіян Української православної церкви Київського патріархату, а також адептів УПЦ Московського Патріархату.

27 липня о 17:00 розпочнеться нічне богослужіння УПЦ КП, а 28 липня з 9:30 до 11:30 відбудеться Божественна літургія.

28 липня в 11:30 буде Хресна хода - Молитва за Україну і за єдину Помісну українську православну церкву. Маршрут: Володимирський собор - бульвар Шевченка - вулиця Володимирська - Софійська площа - Михайлівська площа - парк Володимирська гірка.

Московський Патріархат планує організувати ходу до Володимирській гірці 27 липня. Митрополит УПЦ МП Онуфрій також проведе богослужіння 28 липня біля Києво-печерської Лаври.

Список перекритих вулиць на День Хрещення Русі

27 липня з 11:00 до 16:30

вулиця Трьохсвятительська (від Михайлівській площі до Європейської),

вулиця Хрещатик (від вулиці Михайлівській до Європейської площі),

Володимирський узвіз (від Поштової площі до Європейської),

Паркова дорога (від алеї Героїв Крут до вулиці Михайла Грушевського),

вулиця Михайла Грушевського (від вулиці Шовковичної до Європейської площі).

28 липня з 12:00 до 13:30

бульвар Тараса Шевченка (від будинку № 20 до будинку № 14),

вулиця Володимирська (від будинку № 56 до вулиці Софійській),

Володимирський проїзд (від Софіївської площі до Михайлівської).

Ще раніше, 24 липня, свій хід Києвом уже провели священики Української автокефальної православної церкви.

Люди на цей захід до столиці приїхали автобусами з різних регіонів. Від Андріївської церкви вони пройшли до Михайлівської площі, а далі на Володимирську гірку.

Предстоятель УАПЦ заявив, що його прочани готові до об'єднання українських церков у єдину помісну, щоби надалі свята відзначати всім разом. "Ми не проти, щоби прийшов представник Вселенського патріарха з томосом. Зробив об’єднання, а потім вибрали ми предстоятеля. Не мене, нейтрального", - заявив митрополит Макарій.