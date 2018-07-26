Українська співачка стала новою ведучою "Орла і Решки" (фото)

Аліна буде боротися за золоту карту з Колею Сергою, тобто стане його співведучою в "Орлі і Решці".

Колишня солістка української групи REAL O, головна героїня реаліті-шоу "Герої&Коханці" співачка Аліна Астровська стала новою ведучою тревел-шоу "Орел і Решка".

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Про це йдеться на офіційній сторінці програми про подорожі в Instagram. "Нова ведуча "Морського сезону 2" Аліна Астровська! Просимо любити, шанувати і не бути занадто суворими", - сказано у повідомленні.

Раніше ведучий популярного тревел-шоу "Орел і Решка" Антон Птушкін прокоментував свій відхід з проекту. За його словами, він ні з ким не посварився, просто настав час щось змінювати.