Стало відомо про стан екс-військового, який підпалив себе у Києві

Ульянов не отримав опіків і не потребує госпіталізації.

Доброволець Сергій Ульянов, який підпалив себе біля будівлі Міноборони, не постраждав і госпіталізації не потребує.

Про це повідомили у Департаменті охорони здоров'я КМДА, передає "Українська правда".

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Відзначається, що чоловіка після акції доставили до опікового відділення.

"Під час обстеження з'ясувалося, що ніяких опіків він не отримав, медичної допомоги чи госпіталізації не потребує. Його відпустили додому", - сказали у департаменті.

Як повідомив начальник прес-служби Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ Олексій Нікіфоров, Ульянов вже не вперше погрожував себе підпалити.

"Це не перша погроза себе спалити. В червні він звернувся до гарячої лінії Міністерства оборони та попередив про акцію під будівлею оборонного відомства. Пізніше він зареєстрував в КМДА нову акцію самоспалення біля будівлі посольства США", - написав Нікіфоров у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, Ульянов заявив журналістам, що був звільнений з армії і безуспішно добивався відновлення. Акцією самоспалення Ульянов хотів привернути увагу до своєї ситуації, а також інших військовослужбовців.