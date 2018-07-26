"Прес підмалювали": в мережі розкритикували нове фото Ані Лорак
14:10, 26 липня 2018Суспільство
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Артистка показала спокусливі знімки з репетиції з танцюристами свого балету.
Артистка з'явилася у відкритому топі і легінси / фото instagram.com/anilorak
Одіозна українська співачка Ані Лорак, яка активно гастролює в Росії, показала фото з чергової репетиції разом зі своїм балетом.
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Артистка сфотографувалася у відкритому топі і легінсами разом з танцюристами свого балету. Спокусливі знімки вона розмістила в своєму Instagram. Більшості шанувальників фігура співачки сподобалася.
Однак не всі впевнені в тому, що знімок не оброблявся графічним редактором. "Прес підмалювали", - припускає один з коментаторів.
Раніше Ані Лорак в спокусливому вбранні розкритикували в мережі.
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