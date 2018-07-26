"Прес підмалювали": в мережі розкритикували нове фото Ані Лорак

14:10, 26 липня 2018
Суспільство
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Артистка з'явилася у відкритому топі і легінси / фото instagram.com/anilorak

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Артистка сфотографувалася у відкритому топі і легінсами разом з танцюристами свого балету. Спокусливі знімки вона розмістила в своєму Instagram. Більшості шанувальників фігура співачки сподобалася.

Однак не всі впевнені в тому, що знімок не оброблявся графічним редактором. "Прес підмалювали", - припускає один з коментаторів.

Раніше Ані Лорак в спокусливому вбранні розкритикували в мережі.

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Теги: #Ані Лорак#Ані Лорак пластика