"Попа як горіх": Настя Каменських похвалилася фігурою у відвертому купальнику
15:29, 26 липня 2018Суспільство
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Співачка, яка зараз знаходиться в Баку, показала, що насолоджується відпочинком біля басейну в леопардовому купальнику.
Каменських знаходиться в Баку на фестивалі "Спека" / фото instagram.com/kamenskux
Українська поп-співачка Настя Каменських, яка нині виступає під псевдонімом NK, вразила шанувальників новими кадрами в Instagram.
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Вона опублікувала відео в історії, на якому насолоджується відпочинком біля басейну в леопардовому купальнику.
Настя похвалилася фігурою / фото instagram.com/kamenskux
Раніше повідомлялося, що Надя Дорофєєва показала спокусливе фото в купальнику.
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