"Попа як горіх": Настя Каменських похвалилася фігурою у відвертому купальнику

Співачка, яка зараз знаходиться в Баку, показала, що насолоджується відпочинком біля басейну в леопардовому купальнику.

Українська поп-співачка Настя Каменських, яка нині виступає під псевдонімом NK, вразила шанувальників новими кадрами в Instagram. Читайте також"Скільки сексу!": Настя Камєнських порадувала фанатів відвертим фото Вона опублікувала відео в історії, на якому насолоджується відпочинком біля басейну в леопардовому купальнику. Раніше повідомлялося, що Надя Дорофєєва показала спокусливе фото в купальнику.

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