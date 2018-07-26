"Попа як горіх": Настя Каменських похвалилася фігурою у відвертому купальнику

15:29, 26 липня 2018
Суспільство
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Каменських знаходиться в Баку на фестивалі "Спека" / фото instagram.com/kamenskux

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Вона опублікувала відео в історії, на якому насолоджується відпочинком біля басейну в леопардовому купальнику.

Настя похвалилася фігурою / фото instagram.com/kamenskux

Раніше повідомлялося, що Надя Дорофєєва показала спокусливе фото в купальнику.

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Теги: #Настя Каменських#гола Настя Каменських