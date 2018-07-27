В Одесі тариф на вивезення побутових відходів підвищили більш ніж на 40%

В Одесі тариф на вивезення твердих побутових відходів підвищили більш ніж на 40%, на 5,61 грн - до 17,01 грн з людини в місяць.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні на засіданні ухвалив виконавчий комітет Одеської міської ради.

За словами заступника директора департаменту економічного розвитку Одеської міськради Ірини Швидкой, даний тариф введено для мешканців багатоквартирних будинків.

Аналогічне підвищення стосується мешканців приватного сектору: тариф підвищили на 9,22 грн – до 28,13 грн з людини в місяць.

Швидка стверджує, що з проханням переглянути у бік збільшення тарифи звернулися всі п'ять компаній, які займаються у місті вивезенням сміття.