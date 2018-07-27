Привезли у непритомному стані: Йосип Кобзон потрапив до реанімації

З карети швидкої допомоги Кобзона виносили на ношах.

Російський та радянський співак Йосип Кобзон перебуває у реанімації відділення нейрохірургії.

Читайте такожЗмінився до невпізнання: зовнішній вигляд Бориса Моїсеєва налякав прихильників (фото)

Зазначається, що до лікарні артиста доправили у непритомному стані, передає Тelegram-канал 112.

Так, з карети швидкої допомоги його виносили на ношах. Зараз стан Кобзона оцінюється як тяжкий.

Впродовж 13 років він бореться з онкологічним захворюванням. У 2004-му артисту зробили першу операцію, в 2009-му – другу.

Як повідомляв УНІАН, Україна позбавила народного артиста Росії Йосипа Кобзона державних нагород, і заблокувала його активи. Про це йдеться в указі президента України №126/2018.

Раніше російського артиста і депутата Державної думи від "Єдиної Росії" Йосипа Кобзона позбавили звання почесного громадянина міста Слов'янськ Донецької області.

Кобзон неодноразово відвідував підконтрольні бойовикам міста Донецьк і Луганськ з концертами, також заявляв про підтримку членів незаконних збройних формувань на Донбасі.

Ватажків бойовиків нагородили Кобзона знаками "За заслуги перед "ДНР/ЛНР". Міністерство культури України внесло артиста до списку осіб, що загрожують національній безпеці країни.

Кобзону заборонений в'їзд на територію України, країн ЄС та США.