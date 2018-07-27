Розкрито подробиці про стан здоров'я Йосипа Кобзона

13:15, 27 липня 2018
Суспільство
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Кобзон у лікарні / фото УНІАН

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До реанімації він не потрапляв. Про це "360" повідомила його прес‐секретар Варвара Виноградова.

"Він на плановому лікуванні, немає ніякої реанімації, жодної критичності немає. Нічого нового, не хвилюйтеся", - заявила вона.

Раніше ЗМІ повідомили, що Кобзон перебуває в реанімації відділення нейрохірургії. З карети швидкої допомоги його нібито виносили на ношах.

Впродовж 13 років він бореться з онкологічним захворюванням. У 2004-му артисту зробили першу операцію, в 2009-му – другу.

Як повідомляв УНІАН, Україна позбавила народного артиста Росії Йосипа Кобзона державних нагород, і заблокувала його активи. Про це йдеться в указі президента України №126/2018.

Раніше російського артиста і депутата Державної думи від "Єдиної Росії" Йосипа Кобзона позбавили звання почесного громадянина міста Слов'янськ Донецької області.

Кобзон неодноразово відвідував підконтрольні бойовикам міста Донецьк і Луганськ з концертами, також заявляючи про підтримку членів незаконних збройних формувань на Донбасі.

Ватажки бойовиків нагородили Кобзона знаками "За заслуги перед "ДНР/ЛНР". Міністерство культури України внесло артиста до списку осіб, що загрожують національній безпеці країни.

Кобзону заборонений в'їзд на територію України, країн ЄС та США.

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Теги: #лікарня#Кобзон