"Занадто відверто": Настя Каменських вразила фанатів "голим" нарядом

Каменських з'явилася на сцені у відвертому вбранні, яке більше нагадувало пеньюар: прозорій спідниці і ліфі, з-під якого виднілися оголені груди співачки.

Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, здивувала концертним вбранням, який вона вибрала для відкриття фестивалю "Жара-2018" в Баку.

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Артистка з'явилася на сцені у відвертому вбранні, яке більше нагадувало пеньюар: прозорій спідниці і ліфі, з-під якого виднілися оголені груди співачки. Фото опубліковані в Instagram фестивалю.

Фанати Каменських відзначили, що Насті варто було б одягатися скромніше.

Раніше Настя Каменських похвалилася фігурою у відвертому купальнику.