"Занадто відверто": Настя Каменських вразила фанатів "голим" нарядом
Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, здивувала концертним вбранням, який вона вибрала для відкриття фестивалю "Жара-2018" в Баку.
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Артистка з'явилася на сцені у відвертому вбранні, яке більше нагадувало пеньюар: прозорій спідниці і ліфі, з-під якого виднілися оголені груди співачки. Фото опубліковані в Instagram фестивалю.
Грандіозні виступ під оплески схвильованою публіки. Кожен номер - унікальний, кожен артист -особливий. #zhara #zharafest #zhara2018 #zharafest2018 #baku #seabreezebaku #beatgroup #спека #первыйканал #жара18 #жаравбаку #zharatv @beatgroup @seabreezebaku @azerbaijanairlines @pashatravel.az @azercell @avtofm @1news_az @cinemaplusaz @zharatv @schwarzkopfproaz @maccosmeticsrussia @mac28mall @macnizami @iticket.az
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Фанати Каменських відзначили, що Насті варто було б одягатися скромніше.
Раніше Настя Каменських похвалилася фігурою у відвертому купальнику.