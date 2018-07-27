"Такі форми!": українська співачка, яка втекла до Росії, похвалилася відвертим фото

Знімок Сєдокової набрав майже 113 тисяч лайків, дописники захоплені її фігурою.

Українська поп-співачка й екс-учасниця гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова показала відвертий знімок.

Його вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На фото вона позує біля басейну в купальнику з коктейлем у руках.

Читайте такожЗасумувала за Москвою: опальна українська співачка похвалилася поїздкою до РФ (фото)

У пості під кадром, зробленим у "Баку", де зараз проходить фестиваль "Жара", опальна зірка нарікає, що їй доводиться багато працювати.

Дописники одразу ж у коментарях розхвалили апетитну фігуру колишньої "віагри": "Вогонь!", "Такі форми!", "Дуже сексуально", "Гаряча дівчинка!", "Велика попа", "класна попка", "У Баку пристойно в такому?".

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, опальна українська співачка, екс-учасниця гурту "ВІА Гра" Анна Седокова, яка проживає і працює в Росії, погостювала у Києві і знову вирушила в Москву.