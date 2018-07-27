Німеччина закликала РФ надати Сенцову доступ до лікування

У Німеччині нагадали, що Європейський суд з прав людини закликав Росію негайно надати Олегу Сенцов необхідну медичну допомогу

Німеччина закликала Росію невідкладно надати медичну допомогу ув'язненому українському режисеру Олегу Сенцову.

Про це йдеться в заяві уповноваженого німецького уряду з прав людини та гуманітарної допомоги Бербель Кофлер.

"Той факт, що Європейський суд з прав людини закликав Росію негайно надати Олегу Сенцов необхідну медичну допомогу, підкреслює поширене занепокоєння про його стан. Воно тільки посилилося ще раз з початку голодування у травні", - йдеться в заяві.

"Я щиро сподіваюся, що російський уряд прийме рішення і в терміновому порядку забезпечить повний доступ до медичної допомоги. Я також сподіваюся на дострокове звільнення пана Сенцова і пана Кольченко", - зауважила Кофлер.