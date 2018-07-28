Прокурори САП завершили досудове розслідування у справі "Держінвестпроекту"

У 2012 - 2014 роках Держагентство з інвестицій очолював Владислав Каськів.

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури визнали зібрані під час досудового розслідування у справі "Держінвестпроекту" докази достатніми для складання обвинувального акта.

Про це повідомляє САП у Facebook.

Прокурори доручили детективам НАБУ повідомити сторону захисту про завершення досудового розслідування та надати доступ до матеріалів досудового розслідування.

В ході слідства прокурори САП встановили, що у 2012 році з державного бюджету виділили понад 500 млн гривень на низку національних проектів.

"Зокрема, проектів "Якісна вода", що передбачає встановлення в найбільших містах України автоматів по розливу питної води, та "Олімпійська надія-2022", за яким повинні бути зведені інфраструктурні об'єкти для проведення зимових олімпійських ігор в Україні", - зазначили в САП.

Крім того, 24 липня в САП погодили і вручили остаточні повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних злочинів восьми підозрюваним, місце знаходження яких встановлено.

Підозри у вчиненні кримінальних злочинів стосуються ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 205 (придбання або створення суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно), ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах) КК України.

"Що стосується інших співучасників вчинення кримінальних злочинів, у т. ч. колишнього голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України та його рідного брата, який в даний час знаходиться в розшуку, прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури матеріали виділені в окреме провадження і доручено їх подальше розслідування детективам НАБУ", - додають в САП.

У 2012 - 2014 роках Держагентство з інвестицій очолював Владислав Каськів.

1 листопада Каськіва екстрадували з Панами.

В цей же день Печерський районний суд Києва за клопотанням Генеральної прокуратури обрав Каськіву запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави.

Його звільнили в залі суду, протягом 5 днів Каськів повинен був заплатити заставу 160 тисяч. Цю суму вніс юрист Віктор Єрмолаєв.

Також було відомо, що до рішення суду Каськів погасив збитки у розмірі майже 7,5 млн, у нанесенні яких її звинувачує прокуратура.

Цю суму вніс батько екс-депутата Євгена Суслова, власник фермерського господарства Іван Суслов.

6 листопада ГПУ оскаржила рішення Печерського районного суду.

У 2012 році Каськів підписав угоду на 1 млрд доларів з іспанською компанією Gas Natural щодо інвестицій у LNG-термінал в Україні. Пізніше іспанська сторона заявила, що не знає людину, яка від їхнього імені підписала контракт. З'ясувалося, що цю людину звуть Хорді Сарда Бонвехі, і він лижний інструктор.