"Кривава повня": найдовше місячне затемнення століття відбулося у ніч проти суботи (фото)
01:40, 28 липня 2018Суспільство
307 0
Над Землею зійшла "кривавий місяць". У НАСА кажуть, це було найтриваліше місячне затемнення нинішнього століття. За київським часом воно настало о 23.21.
Найдовше затемнення століття – вже сьогодні уночі Місяць опинився у тіні Землі. Загалом від першої й до останньої фази це незвичайне явище тривало три години й 55 хвилин.
Утім, з однієї точки за усім затемненням так довго спостерігати за нікому не вдалося. Максимально милуватися явищем найвезучіші змогли годину і 43 хвилини.
У НАСА кажуть, це було найтриваліше місячне затемнення нинішнього століття. За київським часом воно настало о 23.21.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter