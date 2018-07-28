"Кривава повня": найдовше місячне затемнення століття відбулося у ніч проти суботи (фото)

Над Землею зійшла "кривавий місяць". У НАСА кажуть, це було найтриваліше місячне затемнення нинішнього століття. За київським часом воно настало о 23.21.

Найдовше затемнення століття – вже сьогодні уночі Місяць опинився у тіні Землі. Загалом від першої й до останньої фази це незвичайне явище тривало три години й 55 хвилин.

Утім, з однієї точки за усім затемненням так довго спостерігати за нікому не вдалося. Максимально милуватися явищем найвезучіші змогли годину і 43 хвилини.

У НАСА кажуть, це було найтриваліше місячне затемнення нинішнього століття. За київським часом воно настало о 23.21.