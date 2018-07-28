У Пентагоні не виключають, що КНДР передала США останки не тільки американських військових

06:09, 28 липня 2018
Суспільство
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Агентство Reuters

Глава Пентагону Джим Мэттис заявив, що КНДР, можливо, передала Вашингтону останки не тільки американських військових, але і їх колег з Франції та Австралії.

"Ви помітили, що на кожному з ящиків зображений блакитний прапор ООН. Ми не знаємо, чиї саме останки знаходяться в них", - сказав Мэттис, відповідаючи на питання журналіста про приналежність останків 50 військових, які були передані США з КНДР.

"Як тільки ми встановимо це, останки будуть підлягати репатріації, вони можуть бути повернуті в Австралію... Те ж саме стосується Франції", - підкреслив глава Пентагону.

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