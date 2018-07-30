"Фотошоп і пластика!": знімок раптом помолоділої Пугачової спантеличив мережу

Знімок Галкіна і Пугачової набрав майже 300 тисяч лайків.

У мережі з'явилося нове фото російської співачки Алли Пугачової та її чоловіка Максима Галкіна.

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Знімок чоловік примадонни розмістив на своїй сторінці в Instagram. На фото зіркове подружжя, як зазначили користувачі, має набагато молодший вигляд, ніж насправді.

Так, одні коментатори у захваті від пари, кажуть, що Пугачова і Галкін схожі один на одного: "Які ви гарні!", "Зовні вже однаковий вигляд маєте", "Тут просто ровестники!", "Пугалкіни!". Інші ж критикують подружжя за нібито надмірне захоплення пластичною хірургією: "Фотошоп і пластика! Чому тут радіти?".

Раніше російський гуморист Максим Галкін виклав у мережу фото своєї дружини-співачки Алли Пугачової. На опублікованому в Instagram знімку 69-річна примадонна російської естради позує у відкритій напівпрозорій білій блузі без спідньої білизни.