"Позивний Бандерас": в мережі показали трейлер української військової драми (відео)

У прокат стрічка "Позивний Бандерас" вийде 11 жовтня.

У мережі опублікували трейлер військової драми "Позивноий Бандерас" режисера Зази Буадзе. Продюсером стрічки є Сергій Баранов. Події фільму відбуваються восени 2014 в зоні АТО. Читайте такожВлада США подивилися український фільм "Кіборги" (відео) Група контррозвідників на чолі з досвідченим капітаном Антоном Саєнко (позивний "Бандерас") намагається запобігти диверсії і знешкодити російської підривника. У прокат стрічка вийде 11 жовтня.

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