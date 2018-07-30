"Позивний Бандерас": в мережі показали трейлер української військової драми (відео)
16:38, 30 липня 2018Суспільство
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У прокат стрічка "Позивний Бандерас" вийде 11 жовтня.
Події фільму відбуваються восени 2014 в зоні АТО / Постер
У мережі опублікували трейлер військової драми "Позивноий Бандерас" режисера Зази Буадзе.
Продюсером стрічки є Сергій Баранов. Події фільму відбуваються восени 2014 в зоні АТО.
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Група контррозвідників на чолі з досвідченим капітаном Антоном Саєнко (позивний "Бандерас") намагається запобігти диверсії і знешкодити російської підривника.
У прокат стрічка вийде 11 жовтня.
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