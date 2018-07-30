"Позивний Бандерас": в мережі показали трейлер української військової драми (відео)

16:38, 30 липня 2018
Суспільство
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Події фільму відбуваються восени 2014 в зоні АТО / Постер

Продюсером стрічки є Сергій Баранов. Події фільму відбуваються восени 2014 в зоні АТО.

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Група контррозвідників на чолі з досвідченим капітаном Антоном Саєнко (позивний "Бандерас") намагається запобігти диверсії і знешкодити російської підривника.

У прокат стрічка вийде 11 жовтня.

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Теги: #АТО#фільми і серіали