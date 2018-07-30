"Сумна історія": скандальна українська співачка, що втекла до РФ, зняла кліп у Києві (відео)

18:01, 30 липня 2018
Суспільство
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Відео опубліковане на YouTube-каналі виконавиці.

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"Дорогі друзі! Рада представити вам моє нове відео на пісню "Ти в очі мені подивись" поета Михайла Гуцерієва і композитора Вікторії Кохано. Режисер відеокліпу – Сергій Солодкий", - написала в Instagram Повалій.

"Дуже красива і незвичайна історія кохання! Тая,кліп приголомшливий!", "Яка сумна історія....А так хотілося щасливого завершення", - пишуть шанувальники.

Зйомки кліпу проходили в Києві, Таїсія розповіла в середині липня, опублікувавши короткий ролик зі знімального майданчика.

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Теги: #син Таїсії Повалій