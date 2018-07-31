В Києві з’явився монумент Іллі Муромцю з обличчям Вирастюка (відео)

Скульптуру по частинах транспортували до парку, де вона стоятиме.

У Києві встановили пам'ятник Іллі Муромцю.

Виплавили пам’ятник у Вишневому, йдеться в сюжеті ТСН. Автор бронзового силаня Володимир Журавель радить добре роздивитися богатиря, доки його не висадили на височінь. "Обличчя богатиря – позував Василь Ярославович Вірастюк. Тут можна роздивитися – це реконструкція шолома з Чорної могили", - розповів скульптор.

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По Києву коня возили на платформі без накриття. До столиці сьогодні доправили монумент Іллі Муромцю. Найбільша його частина – 5-метровий жеребець. Пам'ятник важить до двох тонн. Аби легше було везти, богатиря і його коня роз'єднали.

Парк Дружби народів перейменували на Муромець, а після двох годин дороги і сам богатир дістався потрібного місця. Розібраний пам’ятник збиратимуть протягом трьох днів, Іллю з конем підшліфують, підфарбують і закріплять на постаменті з патріотичним написом. "Це київський, український богатир", - підсумовує скульптор Володимир Журавель.

Раніше повідомлялося, що пам‘ятник Муромцю буде немалим – 11 метрів заввишки разом з пагорбом і гранітним постаментом.