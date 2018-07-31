Знає, як переконати чоловіка: Віра Брежнєва з дозволу Меладзе оголила груди (фото)

Ведуча фестивалю "жара" Яна Кошкіна запитала Брежнєву, як до її сміливих нарядів ставиться чоловік Костянтин Меладзе.

Віра Брежнєва продемонструвала відвертий образ на червоній доріжці закриття музичного фестивалю "Жара" в Баку.

Для виходу в світ Брежнєва вибрала чорну сукню з розрізом і широким поясом. Через сміливе декольте Віра засвітила груди.

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Ведуча фестивалю Яна Кошкіна запитала Брежнєву, як до її сміливих нарядів ставиться чоловік Костянтин Меладзе.

«Все, що відбувається в нашій сім'ї, відбувається тільки з його дозволу», - цитує Віру видання wday.ru. Співачка додала, що іноді чоловік незадоволений її вибором вбрання, але вона майже завжди знаходить слова, щоб його переконати.