"Чудовисько": шанувальники обговорюють "коханку" чоловіка Ані Лорак (фото)

Ймовірною коханкою чоловіка Ані Лорак Мурата - киянка на ім'я Яна Бєляєва.

У мережі активно обговорюють зраду чоловіка Ані Лорак, бізнесмена Мурата Налчаджіоглу з дівчиною, з якою його застали в його ж караоке-клубі в Києві.

Сама Лорак поки ніяк не коментує ситуацію. А ЗМІ тим часом наводять довідки про коханку чоловіка співачки.

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Як вчора повідомило видання Super, ймовірною коханкою Мурата є киянка на ім'я Яна Бєляєва.

Дівчина торгує одягом в Instagram і є завсідником закладу Налчаджіоглу. Яна також є серед друзів Мурата в Facebook.

Фанати Лорак знайшли її сторінку, і на Бєляєву обрушився шквал критики, більшість шанувальників не добирала слів: одні жорстко "пройшлися" по зовнішності дівчини.

"Еб*ть, я думала вона красуня, а це ж бл*ть чудовисько якесь", "Мда, сіра зовнішність, так собі", "Друга Діана Шуригіна, чесне слово", - обурювалися юзери.

Інші вважали, що Бєляєва використовує цю ситуацію для того, щоб пропіарити свій магазин одягу – адже спочатку вона закрила свою сторінку від злісних коментаторів, але тепер дозволяє їм висловлювати свою думку. До речі, серед множини висловлювань, можна знайти і тих, хто зацікавився товаром Бєляєвої.

"Пропіаритися за рахунок цієї історії", "Зовсім щастя в житті немає? Торгувала б своїми шмотками далі, ніж лізти до одруженим чоловікам і руйнувати відносини", "вирішила Пропіаритися", - порахували передплатники.

Були і ті, хто здивувався, як Мурат зміг проміняти Лорак на Бєляєву.

"Шл*ха, як тобі не соромно чужого чоловіка відводити?", "Проміняти таку красиву, самодостатню, успішну, добру і шикарну жінку на цю продавщицю...це яким долба*бом потрібно бути", "Ох і собака сутула. У типу по ходу щось з очима, таку дешеву телицю за*бувати", "Проміняв співачку на продавщицю...", - критикували юзери.

Не посоромилися фанати і дати поради Ані Лорак – вони навіть знайшли заміну Мурату.

"Заберіть дочка і йдіть. Якщо чесно, у вас вийде класна пара з Сергієм Лазарєвим", "Нехай такий чоловік йде нах*р. Бомж турецький, із грязі в князі його Ані витягла. А він скотина невдячна", "Кинь Кароліна свого цапа турецького, він близько тебе негідний!", - радили передплатники.

Зазначимо, що співачка після новини про зраду чоловіка Лорак не з'являлася в соцмережах, і не коментувала цю ситуацію. Налчаджіоглу у свою чергу закрив коментарі на своїх сторінках в соцмережах.

Нагадаємо, Ані Лорак і турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу одружилися після чотирьох років роману в 2009 році. У 2011 році у подружжя народилася донька Софія.

Раніше в ніч на 30 липня Мурат Налчаджиоглу інтимно обіймався з Бєляєвої, співав з нею в караоке і разом з нею пішов після настання півночі.