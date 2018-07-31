"Володар вовчиць": астролог дала гороскоп для Олега Винника до його ювілею
18:11, 31 липня 2018Суспільство
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Йти в президенти артистові Олегу Виннику настійно не рекомендує астролог.
Олег Винник святкує 45-річчя / фото УНІАН
У вівторок, 31 липня, святкує свій ювілей кумир мільйонів жінок і, як його називають шанувальниці, "володар вовчиць" Олег Винник. Йому виповнюється 45 років.
В мережі оприлюднили гороскоп, який склала Виннику астролог.
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Прогноз у себе в Facebook "розсекретила" засновниця відьма-бару "Лиса гора" Олеся Остафієва, в барі якої знімали інтерв'ю з астрологом.
На питання: "Олегу Виннику виповнюється 45 років, що можете розказати про його карту народження?" – астролог відповів: "Ретроградний Марс, Венера в Діві. Влада йому зашкодить. І йому, як Іво Бобулу, йти в президенти не можна".
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