"Володар вовчиць": астролог дала гороскоп для Олега Винника до його ювілею

Йти в президенти артистові Олегу Виннику настійно не рекомендує астролог.

У вівторок, 31 липня, святкує свій ювілей кумир мільйонів жінок і, як його називають шанувальниці, "володар вовчиць" Олег Винник. Йому виповнюється 45 років.

В мережі оприлюднили гороскоп, який склала Виннику астролог.

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Прогноз у себе в Facebook "розсекретила" засновниця відьма-бару "Лиса гора" Олеся Остафієва, в барі якої знімали інтерв'ю з астрологом.

На питання: "Олегу Виннику виповнюється 45 років, що можете розказати про його карту народження?" – астролог відповів: "Ретроградний Марс, Венера в Діві. Влада йому зашкодить. І йому, як Іво Бобулу, йти в президенти не можна".