В Україні провели унікальну операцію семирічній дівчинці з рідкісним генетичним дефектом (відео)

Діти з прогерією зазвичай помирають у 15-річному віці, але мати єдиної українки з такою хворобою сподівається, що її можуть врятувати в Бостоні.

7-річна Ірина Химич має рідкісну хворобу - вона стрімко старіє через генетичний збій. Таких випадків за всю історію людства нарахували зо дві сотні, а в Україні він єдиний.

Як повідомляє ТСН, дівчинку довелося оперувати через зубний біль. Ризики такі великі, що єдина клініка на країну взялася за її зуби. Дитину вводять у наркоз, але навіть це непросто – надто вузькі дихальні шляхи ускладнюють процес. Робота відбувається в операційній, всі лікарі надзвичайно обережні. У результаті їй пролікували сім зубів, ще два вирвали.

Кожного дня батьки борються за її життя. Крихітна дівчинка важить лише 11 кілограмів.

Попри те, що ліків від недуги немає, а діти з прогерією зазвичай помирають у 15-річному віці, матір не втрачає надії. Єдине місце, де вивчають цю хворобу – американський Бостон, і туди мама з малою збираються летіти, аби все ж знайти вихід і врятувати дівчинку.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одесі через скальпелі інтернаціональної команди лікарів пройшли понад 30 осіб, які отримали в АТО ушкодження, після яких потребували пластичних операцій.