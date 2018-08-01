Активістка: "реально хотіти" смерті "Сармата" у Бердянську могла лише одна людина

За словами мешканки Бердянська, знайомої з убитим ветераном АТО, єдиний чоловік, який хотів, щоб "Сармат" зник, був колишній "регіонал" Олександр Пономарьов.

Активістка з Бердянська Марія Драгозова, яка була знайомою з убитим напередодні ветераном АТО Віталієм Олешко, вважає, що його смерті могла хотіти лише одна людина – місцевий бізнесмен і нардеп з «Волі народу» Олександр Пономарьов.

Як розповіла Драгозова в інтерв'ю виданню «Апостроф», «Сармат» був найбільш яскравим громадським активістом останнього часу у всій Запорізькій області. У Бердянську його хвилювали проблеми, пов'язані з банкрутством водоканалу і ціною води для місцевих жителів, доступу до моря в публічних місцях, там, де незаконно були захоплені пляжі. «Він воював за зниження цін на проїзд у громадському транспорті, боровся за те, щоб проекти рішень міськвиконкому та міськради спочатку проходили громадське обговорення (реальне, а не липове). Найбільш сильно він критикував чинного мера Бердянська Чепурного і господаря нашого мера – народного депутата Олександра Пономарьова. Саме в нардепа-олігарха він бачив корінь всіх зол Бердянська», – розповіла активістка.

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Вбивство вона пов'язує виключно з громадською діяльністю «Сармата». «Інші версії і можливі дії, які найімовірніше зараз підуть у Бердянську ("кримінальні розборки", "хотів щось віджати і його покарали показово", "перейшов дорогу якимсь бандитам не місцевим" та інше) – це спроба заховати мотиви. Єдиний чоловік, який хотів, щоб "Сармат" зник, був нардеп Пономарьов. Віталік його прямо переслідував. Кожен "чих" виймав на публіку, розкривав афери і корупцію. Сам "Сармат" говорив, що або він прибере з міста Пономарьова або його ("Сармата") "грохнуть". Але він скоріше так жартував», – сказала Драгозова.

«Я вважаю, що реально хотіти смерті "Сармата" міг тільки Пономарьов. Інші вороги на це не пішли б. У всякому разі, з тих, що в Бердянську. Його комерційних справ я не знаю, ми не настільки близько знали один одного», – зазначила вона.

За її словами, у Пономарьова – специфічний стиль ведення бізнесу. «Сам він - людина важка. Не перебирає в методах. Якщо йому чогось хочеться, він цього досягає будь-яким способом, навіть шляхом "вбухування" купи грошей в те, що коштує копійки. Для Пономарьова немає правил. Він їх сам встановлює для своїх підлеглих. Є така практика у Пономарьова: він своїх співробітників заганяє в боргову кабалу. Гроші в кредит і розписку на суму, що вдвічі перевищує борг. А потім керує людиною як річчю», – стверджує активістка.

Вона згадує, що конфлікт Пономарьова з "Сарматом" був споконвічним. «Пономарьов в свій час був одним із власників Партії регіонів у Бердянську. Під час Майдану він фактично загравав з нашими сєпарами. Тому до нього було багато питань у патріотичної тусовки. "Сармат" був найбільш яскравим її представником. Щойно він повернувся з АТО, він одразу поринув у активізм. Спочатку він воював з колишнім мером Бакаєм. Але коли почалися вибори мера, то в другому туру вони навіть помирилися. Бо "Сармат" виразно бачив загрозу перетворення Бердянська в Пономарьовск», – розповіла Драгозова.