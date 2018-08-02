Ані Лорак "зникла" після зради чоловіка

Шанувальники стривожені "зникненням" Ані Лорак після чуток про зраду її чоловіка.

Опальна українська співачка Ані Лорак "оніміла": останній запис на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram вона зробила три дні тому – з фестивалю в Баку.

Зазвичай активна в інтернеті, вона кудись зникла після появи в ЗМІ інформації про зраду її чоловіка Мурата Налчаджіоглу.

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Прихильники почали тривожитися: "Ми Вам дуже сумуємо, рідна", "Ані, куди Ви пропали? Вже три дні ніяких новин".

"Ми поки не готові робити заяву", "Ми зв'яжемося з вами, коли буде що сказати", "Ми стежимо за ситуацією", – такі загальні фрази озвучують представники виконавиці, коли до них звернулися журналісти Dni.ru.

Як повідомляли ЗМІ, поки Ані Лорак виступала перед латвійською публікою, її чоловік теж зривав оплески — в київському караоке-клубі. Мурат з'явився у закладі зі стрункою брюнеткою — їхнє бурхливе побачення потрапило в об'єктив.