"Без трусів": український співак, який потрапив у скандал через виступ в Москві, показав "голе" фото

Артист показав занадто відверте фото, фани його розкритикували.

Заслужений артист України Віталій Козловський, довкола якого розгорівся скандал після його виступу в Москві 9 травня, схвилював мережу "голим" фото.

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Артист опублікував на своїй сторінці в Instagram знімок, на якому він позує на турніку голяка. Причинне місце Козловський прикрив сердечком.

"Я жорстко повис на любові! А ви на чому сидите?", - запитав фанатів співак.

"Ну, чому ти без трусів?", "Перебір", "Занадто велике серце", - пишуть коментатори.

Нагадаємо, заслужений артист України Віталій Козловський заспівав на концерті в Москві 9 травня, присвяченому Дню перемоги. Незабаром на своїй сторінці у Facebook артист пояснив свій виступ у країні-агресорі.

Пізніше стало відомо, що організатори скасували концерти українського поп-співака Віталія Козловського у Львові та Києві.