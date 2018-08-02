"Як справи, котик?": Лобода виклала фото в обіймах одруженого російського співака

Лобода сфотографувалася з відомим російським артистом Олександром Реввой, також відомим під псевдонімом Артур Пірожков.

Співачка Світлана Лобода, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії, поділилася спільним фото з російським артистом Олександром Реввой, також відомим під псевдонімом Артур Пірожков.

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Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

як справи, котик? @arthurpirozhkov @angelikarevva A post shared by LOBODA (@lobodaofficial) on Aug 1, 2018 at 6:12am PDT

"Як справи, котик?" – написала під фото Лобода. Варто зазначити, що у Олександра Ревви є дружина Анжеліка, яку співачка відзначила в публікації.

Знімок прокоментували багато користувачів мережі: "Провокація, однак", "А як же Ліндеманн?", "Мені здається, що між його дружиною і Лободою є схожість у зовнішності?".

Раніше Loboda показала жаркий поцілунок з дівчиною у новому кліпі SuperStar.