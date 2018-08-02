"Як справи, котик?": Лобода виклала фото в обіймах одруженого російського співака
Співачка Світлана Лобода, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії, поділилася спільним фото з російським артистом Олександром Реввой, також відомим під псевдонімом Артур Пірожков.
Читайте такожЛюбителька Росії Лобода приїхала до Києва (фото)
Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.
"Як справи, котик?" – написала під фото Лобода. Варто зазначити, що у Олександра Ревви є дружина Анжеліка, яку співачка відзначила в публікації.
Знімок прокоментували багато користувачів мережі: "Провокація, однак", "А як же Ліндеманн?", "Мені здається, що між його дружиною і Лободою є схожість у зовнішності?".
Раніше Loboda показала жаркий поцілунок з дівчиною у новому кліпі SuperStar.