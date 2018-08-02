Даша Астаф'єва в прозорій білизні: українська зірка Playboy поділилася гарячими знімками (фото)
18:34, 02 серпня 2018Суспільство
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Кілька місяців тому Астаф'єва оголосила війну зайвим кілограмам і зайнялася своїм тілом.
Даша Астаф'єва поделалилась кадрами з нової фотосесії / Instagram
Даша Астаф'єва вирішила підігріти інтерес шанувальників, опублікувавши в фотоблоге кадри з нової фотосесії.
На знімках знаменитість позує в прозорій білизні і легкої накидці. На ній перуку з довгим кучерявим волоссям, Даша грайливо демонструє свої апетитні форми на тлі великого вікна.
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Кілька місяців тому Астаф'єва оголосила війну зайвим кілограмам і зайнялася своїм тілом.
Нещодавно, нагадаємо, Астаф'єва демонструвала шанувальникам новий образ, примірявши перуку блондинки.
Але все-таки з темним кольором волосся співачка виглядає набагато гармонійніше.
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