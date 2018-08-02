Бойовик зі стріляниною і гонитвою дівчат: Бумбокс та O.Torvald показали кліп на спільну пісню (відео)

Популярні українські гурти Бумбокс та О.Torvald презентували кліп на пісню "Вечер в Ріо". Незважаючи на романтичну назву треку відео вийшло у стилі бойовика.

Прихильники груп Бумбокс та О.Torvald насолоджуються нової спільною роботою музикантів, адже в мережі з'явився довгоочікуваний кліп на пісню "Вечер в Рио". І не менш захоплюючою була історія створення самого треку.

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"Літо 2014 року O.Torvald працюють над матеріалом, який пізніше стане альбомом "Ти". Під час однієї з сесій, Андрій Хливнюк, який виступає в цьому альбомі в різних іпостасях, заходить у студійну кімнату і каже: “Ну, що ви зараз грали? Я знаю, що робити далі". Так з'явилася поп-рок-хіт-пісня "Вечер в Рио"", – розповіли представники музикантів.

За порадою продюсера Олексія Согомонова гурту відклали прем'єру пісні до 2017 року. Пізніше трек увійшов в альбоми Бумбоксу "Голий Король" і O.Torvald "Бісайди". Вже через рік музиканти створили спільний кліп, який екранізував режисер Микита Квасников, вибравши сценарій бойовика.