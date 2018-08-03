Glavred.info провів глобальний редизайн сайту

Українське інтернет-видання Glavred.info, що входить до групи «1+1 медіа», провело глобальне оновлення сайту. Ресурс кардинально змінив архітектуру та айдентику. Над проектом редизайну онлайн-медіа працювала команда 1+1 Digital.

Важливими змінами сайту стали адаптивний веб-дизайн, кольорове рішення, логотип та підвищення швидкості завантаження сторінок. Нововведення покликані покращити користувацький досвід (UX) відвідувачів Glavred.info.

«Більше півроку ми проводили ретельний аналіз поведінки аудиторії. Як результат – була змінена структура сайту, підібрані нові шрифти, кольорова комбінація. Ми приділили велику увагу мобільній версії сайту, а також зручності читання на найбільш розповсюджених розширеннях екранів Tablet PC. Ми сподіваємося, що користувачам сподобається фінальний продукт», – розповідає Артем Ковальов, керівник інформаційного агентства УНІАН та сайту Glavred.info.

Крім редизайну, Glavred.info анонсував зміни у контентній частині. Зокрема, буде збільшена кількість аналітичних матеріалів, а також спрощена система онлайн-чатів читачів та запрошених експертів.

«Сайт змінився не тільки ззовні. Паралельно ми працювали над новою концепцією видавництва. Тому читачів чекає ще більше цікавої та корисної інформації, взаємодії з соціальними мережами, інтерактивного контенту. Також в планах – запуск української версії сайту. Від самого початку видавництво було україномовним, з часом залишилась тільки російськомовна версія сайту. Ми маємо намір виправити це непорозуміння найближчим часом», – зазначає головний редактор Glavred.info Уляна Кондратенко.