Звільнений з російської колонії кримський активіст Костенко прибув до посольства України у Москві

Прибуття Костенка до Києва очікують у понеділок-вівторок.

Кримський активіст Євромайдану Олесандр Костенко, який 3 серпня звільнився з колонії у Росії, вже прибув до посольства України у Москві.

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Про це на своїй сторінцім у Facebook написала перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

"Говорила з нашими дипломатами, як поінформував Держсекретар МЗС України А. Заєць, кримчанин Олександр Костенко разом з нашими консулами прибули до нашого посольства в Москві під ранок, о 5. Після короткого відпочинку збираються на Київ", - написала віце-спікер.

Нагадаємо, раніше Геращенко повідомляла, що прибуття Костенка до Києва очікують у понеділок-вівторок.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня український політв'язень Олександр Костенко вийшов на свободу з колонії у Кірово-Чепецьку Кіровської області Росії.