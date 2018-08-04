Вона зазначила, що тримає ситуацію на контролі, і вкотре закликала не бути байдужими і повідомляти про подібні випадки.

Дівчині-підлітку, яку побили однолітки в Одесі, надається необхідна допомога, у тому числі, психологічна.

Читайте такожДівочі розбірки: в Одесі група дівчат-підлітків жорстоко побила ровесницю та зняла все на відео

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«І знову дитяча тема, цього разу підліткового булінгу. Вчора в Одесі молоді дівчата побили свою ровесницю. Це сталося між 69-ю школою та закинутим будинком. Відео потрапило в інтернет... Про моральний аспект того, що сталося, годі й говорити...На цей момент особи дівчат встановлено, відкрито кримінальне провадження. Постраждала отримує усю необхідну допомогу, і психологічну також. Тримаю ситуацію на контролі, і вкотре закликаю не бути байдужими і повідомляти про подібні випадки!» - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, поліція почала розслідування за фактом жорстокого побиття однолітками дівчинки-підлітка недалеко від школи №69 в Малиновському районі Одеси. Як зазначили у поліції, правоохоронці вивчили відео, оприлюднене в соціальних мережах учасниками інциденту. На відео група підлітків- дівчат, одягнені в спортивний одяг, б’ють однолітку. Присутні при цьому хлопці підбурюють до ще більшого насильства. Поліцейські встановили всіх фігурантів події: це знайомі між собою підлітки 13-14 років, які свого часу навчалися разом в одній зі шкіл Малиновського району.

Причиною конфлікту став хлопець, який раніше зустрічався з однією з нападниць, а потім, розірвавши з нею стосунки, почав виявляти увагу до потерпілої, з’ясували правоохоронці.

У поліції зазначили, що батьки всіх правопорушниць будуть притягнуті до адміністративної відповідальності за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення ("невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей")

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу ("хуліганство, вчинене групою осіб").