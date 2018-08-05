Ані Лорак зняла обручку після новини про зраду чоловіка

На фото 39-річна співачка позує перед дзеркалом в чорній сукні.

Опальна українська співачка Ані Лорак, яка переїхала в Росію, не коментує чутки про зраду чоловіка, турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу, які з'явилися в ЗМІ.

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Виконавиця довгий час не публікувала фотографій в соцмережі. Однак, опублікувала нову Instagram-сторіз.

На фото 39-річна співачка позує перед дзеркалом в чорній сукні, де чітко видно праву руку Лорак, на якій відсутня обручка на безіменному пальці.

Як повідомлялося раніше, поки Ані Лорак виступала перед латвійської публікою, її чоловік теж зривав оплески — в київському караоке-клубі. Мурат з'явився у закладі зі стрункою брюнеткою — бурхливе побачення потрапило в об'єктив.