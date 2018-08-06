«Міс Україна-Всесвіт»: як проходить підготовка до конкурсу (фото)

13:00, 06 серпня 2018
Суспільство
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Підготовка до фіналу конкурсу «Міс Україна-Всесвіт» / jetsetter.ua

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Гості вечора першими дізнаються ім'я дівчини, яка стане обличчям нашої країни і буде представляти Україну на найпрестижнішому міжнародному конкурсі краси «Міс Всесвіт — 2018».

Про це повідомляє JetSetter.ua. Вже завтра можна буде ближче познайомитеся з фіналістками конкурсу і проголосувати за вподобану кандидатку — володарку корони з діамантами і топазами.

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Теги: #Міс Всесвіт