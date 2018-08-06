Loboda випустила кліп на пісню SuperSTAR (відео)
13:51, 06 серпня 2018Суспільство
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Наскільки відомо, зйомки кліпу проходили в США, де Світлана Лобода проводила час до і після народження другої дочки Тільди.
Українська співачка Світлана Лобода після народження другої дитини продовжує активно працювати. Зірка опублікувала кліп на свій хіт SuperSTAR.
У коментарях користувачі висловлюють захват від нового відео співачки, хоча деякі очікували побачити Лободу вагітною, як у раніше поданому тизері.
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Співачка з танцювальним балетом виконала на піску ритмічні рухи, які іноді здавалися занадто еротичними. Як і артистка, танцівниці теж були вагітними.
Наскільки відомо, зйомки кліпу проходили в США, де Світлана Лобода проводила час до і після народження другої дочки Тільди.
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