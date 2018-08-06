Відомий український танцюрист потрапив у ДТП

17:20, 06 серпня 2018
Суспільство
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Яма налякав фанів / фото instagram.com/vladyama_official

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Знаменитий танцюрист опублікував селфі й підписав його "ДТП". У коментарях під знімком одразу почали запитувати, що сталося.

Яма у відповідь на питання "Хто кого? Вас чи Ви?" зазначив: "Нас злегка". Наразі подробиці події не повідомляються.

Раніше гітарист українського гурту Ріапобой Павловський Володимир потрапив у потрійну ДТП на вулиці Грушевського в Києві.

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Теги: #ДТП