Зраду чоловіка Ані Лорак прокоментували в оточенні пари

Ані Лорак продовжує зберігати мовчання і ніяк не коментує назрілу сімейну кризу.

Після появи в ЗМІ інформації про зраду чоловіка опальної української співачки Ані Лорак Мурата Налчаджіоглу в оточенні пари подейкують, що його не вперше застають з представницями прекрасної статі.

Ані Лорак, за їхніми словами, всіма силами намагається зберегти обличчя, прощаючи адюльтери, передає "СтарХіт".

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Однак співробітники та гості закладу, що належить чоловікові Лорак, виправдовують його.

"Ми тут завжди бачимо Мурата або одного, або в компанії друзів. В Ані, мабуть, інше уявлення про відпочинок. Знайомі ми давно, він порядний, любить свою сім'ю. Але не заперечую, що кожен чоловік може потрапити в таку ситуацію, якщо перед ним буде настирливо крутитися дама. Така наша натура", - поділився діджей Андрій.

Нагадаємо, що наприкінці липня чоловіка Ані Лорак помітили в одному з київських караоке в обіймах молодої дівчини. Мурат ніжно обіймав супутницю і гладив внутрішню сторону її стегна. Нічний заклад пара нібито також залишила разом.